Британский парламентарий сравнил удары по Алеппо с бомбардировкой фашистов

Британский парламентарий Эндрю Митчел ​сравнил ситуацию в Алеппо с действиями немецких фашистов во время гражданской войны в Испании. Он заявил, что Россия превратила жителей города в живые мишени, пишет РБК.

Он назвал авиаудар по гумконвою ООН военным преступлением, обвинив в этом ВКС РФ.

Митчел также назвал военным преступлением использование бетонобойных и кассетных бомб в густонаселенных районах.

«Мы становимся свидетелями событий, подошедших бы поведению нацистского режима в Гернике в Испании», — сказал парламентарий.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Митчела, сославшись на незнание такого политика.

«Кто этот политик? К сожалению, я не знаю его, кто он? Я не стану это комментировать. К моему стыду, я его не знаю», — сказал Песков.

20 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков категорически опроверг нанесение авиаударов по гуманитарному конвою ООН.

Заместитель официального представителя кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер заявила, что правительство ее страны не располагает данными об акте бомбардировки гуманитарного конвоя ООН в Сирии.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что ни сирийские, ни российские войска не причастны к нападению на гуманитарный конвой ООН близ Алеппо.