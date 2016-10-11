Премьер Люксембурга предложил наказать европейцев закрытием границ

Премьер Люксембурга Ксавье Беттель во время конференции в Париже заявил, что страны Евросоюза должны на сутки закрыть внутренние границы. По его мнению, только таким шоковым методом можно заставить избирателей оценить удобство передвижения без виз, сообщает Bloomberg.

«Если закрыть границы на день, то люди поймут, что значит стоять по два часа на границе, чтобы попасть из Франции в Италию или Испанию. На один день — чтобы они увидели, как живут люди за пределами Евросоюза», — пояснил Беттель.

«То, что я говорю, звучит, конечно, ужасно. Но было бы хорошо, чтобы люди все это поняли», — добавил премьер.

По словам Беттеля, ЕС стоит начать процедуру расставания с Великобританией, если страна нацелилась на Brexit: «Британцы хотят и сохранить пирог, и съесть его. Пока они были в Евросоюзе, они думали о том, чтобы его покинуть. Когда они решили выйти, думают, как остаться. Но мы не в Facebook. Тут нельзя установить статус "все сложно"».

Беттель полагает, что при удачном выходе Великобритании из ЕС подобные референдумы стоит ожидать и в других странах.