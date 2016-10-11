ЦБ выявил сокращение оттока капитала из России в пять раз

Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь-сентябрь 2016 года сократился в пять раз по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — с 48,1 млрд долларов до 9,6 млрд. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Банка России.

По данным ЦБ, «отток сформировался главным образом за счет активизации приобретения финансовых активов за рубежом».

В третьем квартале 2016 года отток капитала составил 2,6 млрд долларов против притока в 3,4 млрд за тот е период 2015 года.

По словам замглавы Минфина Максима Орешкина, которые приводит РИА Новости, чистый отток капитала из страны по итогам 2016 года может быть близким к нулю.