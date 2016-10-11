Верховный суд отказал в смягчении приговора экс-главкому Сухопутных войск

Верховный суд России отменил решение Московского окружного военного суда, который заменил бывшему главкому Сухопутных войск РФ Владимиру Чиркину реальный срок на штраф. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмены решения нижестоящего суда добивалась прокуратура.

Верховный суд направил дело экс-главкома на новое апелляционное рассмотрение.

В августе 2015 года Чиркин был признан виновным в получении взятки в 450 тысяч рублей за то, что содействовал в предоставлении жилья своему подчиненному. Чиркин получил 5 лет колонии строгого режима, был лишен звания генерал-полковника, наград, а также должен был выплатить государству более 450 тысяч рублей.

В декабре 2015 года Московский окружной военный суд смягчил Чиркину наказание до штрафа в 90 тысяч рублей.