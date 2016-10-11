Нелегальные сигареты удвоили долю на российском рынке

В третьем квартале 2016 года доля нелегальной табачной продукции на российском рынке составила 2,23%, передает РБК со ссылкой на соответствующее исследование Nielsen. За всю историю измерений — с 2012 года — это самый высокий показатель торговли контрафактными сигаретами.

Для сравнения: годом ранее аналогичный показатель составлял только 1,04%. Основной источник контрабанды, из которого на российский рынок поступает 60% табачного контрафакта, — это страны Евразийского экономического союза. На 38,4% пачек нелегальных сигарет наклеены белорусские акцизные марки.

В российских регионах, расположенных вблизи белорусской границы, доля контрафактной табачной продукции удвоилась по данным на конец минувшего июля по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, достигнув 6,94%. В Смоленске, в частности, этот показатель составил 12,2% по сравнению с прошлогодними 2,8%, в Великих Луках Псковской области — 17% (в 2015 году было 9,2%).

В граничащих с Казахстаном районах доля контрабанды табачной продукции утроилась, увеличившись с прошлогодних 1,1% до 3,5%. В Омске нелегальные сигареты составили 10% на рынке (вместо 1,9% в 2015 году), в Рубцовске Алтайского края — 30% (против 6,3%).

Эксперты называют основной причиной роста контрабанды сигарет их высокую цену в РФ по сравнению с соседними государствами, а также существенную разницу в ставках акцизов и ценах на табачную продукцию между странами Евразийского экономического союза.

Проводя исследование рынка, компания Nielsen проанализировала данные о 15 с лишним тысячах пачек из-под сигарет, собранных в июне-июле 2016 года в 89 городах регионов России, кроме Крыма и республик СКФО.