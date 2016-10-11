МИД Украины заявил об опасности бегства граждан при введении виз с РФ

Министерство иностранных дел Украины назвало идею о введении визового режима с Россией нецелесообразной, так как подобный шаг может спровоцировать бегство граждан из страны. Об этом заявил директор департамента политики и коммуникации внешнеполитического ведомства Алексей Макеев в эфире телеканала ICTV, сообщает УНН.

Макеев констатировал, что, если РФ тоже решит ввести визы с Украиной, то возникнут проблемы «у миллионов граждан, которые работают в России».

«Их могут заставить вернуться в Украину, получить сначала рабочую визу, потом получить разрешение на трудоустройство», — заявил он.

По его словам, Москва может пойти на то, что начнет выдавать украинцам российское гражданство,и в этом случае Киеву стоит подумать о возможной массовой потере своих граждан.

Отметим, фракция «Блок Петра Порошенко» уже заявила, что выступает против введения виз для России. А народный депутат Украины Владимир Парасюк посоветовал украинцам, работающим в России, не возвращаться на родину.