Авиакомпания «Победа» подала иск к «Новой газете» в Арбитражный суд Москвы. Карточка дела зарегистрирована на сайте суда.

Иск поступил 6 октября и пока не принят к рассмотрению. Требования истца неизвестны. Вторым ответчиком по иску выступает журналист Анастасия Егорова.

Как сообщает РИА Новости, «Победа» намерена взыскать с издания 2 млн рублей.

В августе на сайте «Новой газеты» появилась статья Егоровой «Квест "Победа". Игра для людей с крепкой нервной системой», в которой журналист рассказывает о злоключениях из-за выбора этой авиакомпании.