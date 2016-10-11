11 октября 2016, 15:51
Авиакомпания «Победа» подала иск к «Новой газете»
Авиакомпания «Победа» подала иск к «Новой газете» в Арбитражный суд Москвы. Карточка дела зарегистрирована на сайте суда.
Иск поступил 6 октября и пока не принят к рассмотрению. Требования истца неизвестны. Вторым ответчиком по иску выступает журналист Анастасия Егорова.
Как сообщает РИА Новости, «Победа» намерена взыскать с издания 2 млн рублей.
В августе на сайте «Новой газеты» появилась статья Егоровой «Квест "Победа". Игра для людей с крепкой нервной системой», в которой журналист рассказывает о злоключениях из-за выбора этой авиакомпании.
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