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11 октября 2016, 10:41
Георгий Полтавченко Санкт-Петербург

Эксперт разоблачил фальшивую сенсацию об утверждении нормы хлеба на случай войны

Пайки блокадного Ленинграда.
Пайки блокадного Ленинграда.
http://xxl.konakovoregion.ru/

Ни о каком утверждении властями Санкт-Петербурга нормы выдачи хлеба на случай войны речи не шло, утверждает главный редактор «Системы Юрист» 1jur.ru в Медиагруппе «Актион-МЦФЭР» Николай Чудаков. На своей страница в социальной сети Facebook он объяснил появление громкой новости следующим образом:

«Глазам юриста больно смотреть на то, как журналисты лепят сенсацию на пустом месте – не поняв смысл технических поправок, которые внесли в самые обычные документы. 

В общем, сейчас будет разбор одного фейка. Лайк, шер, репост и всё такое.
Разоблачение чёрной магии со ссылками на первоисточники.

...Сегодня в топе яндекса висит новость: "В Петербурге утвердили суточную норму хлеба на случай войны". Фонтанка, РИА Новости, КоммерсантЪ, Известия, Газета.Ru... Все написали. Life.ru подсуетились и выдали комментарий "Диетолог: На случай войны в продуктовую корзину нужно включать мясо, а не хлеб". Издеваются. Газета.ру докладывает подробности: "Отмечается, что за счет продовольственных резервов жителям Петербурга гарантируют получение 300 граммов хлеба в сутки в течение 20 дней. Гарантированная 20-дневная норма обеспечения горожан хлебом вводится впервые".
Ну, вы понимаете эффект, да? Несколько дней назад МЧС радостно отчиталось о готовности бомбоубежищ, а теперь ещё и... Ленинград, норма, 300 г хлеба, война...
Что, так вот взяли и сказали: "Граждане, если вдруг война, то в течение 20 дней каждому будем выдавать по 300 г хлеба"?

...А ведь на самом деле всё это – фейк.
Ничего этого не было.
«На случай войны» – фейк. «гарантируют 300 граммов» – фейк. «вводится впервые» – фейк. Ничего этого не было.
Вот про «20 дней» – было, только совсем в другом смысле.

Итак, начинаем срывать покровы:
1. В Санкт-Петербурге есть региональный продовольственный фонд (РПФ). Подробно о том, что это такое и зачем нужно – чуть ниже. Если вкратце – это резерв продовольствия, который город ежегодно закупает (а потом частично продаёт). И существует он в Питере как минимум с 2004 года (скорее всего, дольше, просто мне лень уже искать утратившие силу документы). И такие же РПФ есть и в других регионах. 
2. Этот РПФ состоит из двух частей: неснижаемый запас и оперативный запас.
3. На 2016, 2017 и 2018 годы соотношение этих частей утвердили как один к двум. Одну треть составляет неснижаемый запас и две трети – оперативный запас. 33,3(3)% – неснижаемый, 66,(6)% – оперативный.
4. Объём всего РПФ рассчитывают через годовое «среднедушевое потребление хлебных продуктов в пересчёте на зерно» и период в 45 дней. Условно говоря, можно сказать, что «фонда должно хватить на 45 дней».
5. Получается, что доля неснижаемого остатка (1/3 от всего РПФ) сейчас составляет, условно говоря, 15 дней. А будет составлять не 15, а 20. Соотношение решили пересмотреть. Доля неснижаемого запаса увеличится на целую треть!!!! Увеличится с 33,(3)% до 44,(4)%!
Вот и всё изменение.

«Погодите» – скажете вы. 
А откуда же вот эти цифры? 300 граммов...

А я вам расскажу. Всё очень просто. Хотя и долго. Но читайте, наслаждайтесь.
РПФ существуют в самых разных регионах. Это продукты, которые региональные власти закупают за счет своих бюджетов и хранят. Зачем?

Две основные цели:
1) продовольственные интервенции, чтобы сгладить колебания цен (для этого нужен оперативный запас)
2) резерв на случай перебоев в снабжении (для этого – неснижаемый запас).

Первый пункт – про интервенции и колебания цен – это экономический вопрос. Тут вам лучше экономисты объяснят, зачем это нужно. Нам сейчас интересен второй – про перебои. Перебои вообще-то могут произойти по какой угодно причине: местным производителям стало невыгодно продавать продовольствие здесь и они, не сговариваясь, всё отгрузили в другой регион; забастовка железнодорожников и дальнобойщиков; наводнение, размывшее дороги; извержение Эйяфьятлайокудля. Во всех этих случаях местные власти должны не руками разводить и не к адам-смитовскому булочнику, думающему о своей выгоде и тем самым действующему ко всеобщему благу, взывать, а организовать поставки еды людям.
Вот у вас в холодильнике, наверно, есть запас продуктов на пару дней? Да? А зачем он вам? На случай войны? Как это "Нет"? Неужели могут быть какие-то другие цели???
Держать запас продуктов больше чем на текущий день не имеет смысла – вы ведь каждый день можете сходит в магазин и купить новые продукты. Что значит «лень»? Что значит «не хочу ходить в магазин каждый день»? Что значит «А вдруг на работе слишком долго задержусь, вернусь поздно и не будет сил в магазин пойти»??? Что значит «А вдруг гриппом заболею»??? Вы всё врете! Мирные люди продукты не хранят! А вы к войне готовитесь! Агрессор!!!

...Кхм. Да. Так вот.
Если есть резерв, его надо как-то рассчитать. Чтобы и не слишком много было, и не слишком мало.
В Кабардино-Балкарии, например, неснижаемый остаток определили как 5 тыс. тонн продовольственного зерна. Почему именно столько – расшифровки нет. А вот в Санкт-Петербурге расшифровка есть.
Цитирую: "объём регионального продовольственного фонда (РПФ) Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов рассчитывается исходя из следующих условий:
– среднедушевого потребления населением Санкт-Петербурга хлебных продуктов - 109,12 кг в год на 1 человека (в пересчете на зерно);
– численности населения Санкт-Петербурга - 5191690 чел. (по данным статистической отчетности на 01.01.2015);
– 45-дневного запаса зерна РПФ".
Есть тут что-нибудь про 300 г? Вроде нет.
Хотя... Погодите, погодите... Ну да, так и есть. Журналисты взяли 109,12 кг и разделили на 365 дней. Почти 300 г и получается.
Так что же – журналисты правы? Действительно вот сейчас взяли и утвердили такую норму?
Да нет же. Это была цитата из постановления Правительства СПБ от 18 декабря прошлого года. № 1158. Ежегодно (!) принимают такие постановления на будущий год.
А вот какой расчет был 12 лет назад (на 2005 год):
«не менее 31,1 тыс. тонн, количество жителей – 4612,1 тыс. человек, норма среднедушевого потребления продукции за год – 107 кг».
107 кг делим на 365 дней – 293,15 г. Чуть меньше 300.

Как видите, за 12 лет ничего не изменилось.

Норму потребления зерна за год (зерна, а не хлеба!) берут только как ориентир, чтобы рассчитать объём резерва.
И эта норма как была 12 лет назад около 300 г, так и осталась. Ну хорошо, была 293 г, а сейчас 300 г.

Так, с числом 300 разобрались.
Теперь – почему 20 дней? 
Смотрите, выше я уже написал, что РПФ на 2016-2018 годы рассчитаны из 45 дней. То есть берут «норму потребления зерна» 300 г на человека в день, умножают на число людей и на 45 дней – и получают размер резерва в тоннах зерна.

Всё просто.
Но где 20??? Тут ведь 45, а не 20!

Спокойно, смотрим дальше. В постановлении № 1158 (на 2016 год) расписано, как этот РПФ делится на две части: неснижаемый запас и оперативный запас. Неснижаемый запас в 2016, 2017 и 2018 годах должен составлять не менее 23,3 тыс. тонн зерна. А оперативный – не менее 46,6 тысяч тонн. Итого неснижаемый запас составляет ровно одну треть от РПФ.
Если весь РПФ рассчитан на 45 дней, то одна треть от всего РПФ – это... 
Браво! «Вы считаете, как покойный Архимед, мой Портос!»
Если весь РПФ рассчитан на 45 дней, а неснижаемый запас в 2016, 2017 и 2018 годах составляет одну треть от всего РПФ, то можно считать, что в эти годы неснижаемого запаса будет хватать, условно говоря, на 15 дней потребления. Условно, потому что вот эти 109,12 кг зерна на 1 человека в год – это именно условная величина.

И вот мы подошли наконец к главному.
6 октября Правительство Санкт-Петербурга принимает страшный документ, в котором сказано, что 15 дней – маловато. При делении РПФ на неснижаемую и оперативную часть, пишут авторы документа, исходите-ка вы из того, чтобы неснижаемой части хватало не на 15 дней, а на 20.
Как этого добиться?
Одно из двух.
Или общий объём РПФ увеличить, чтобы соотношение частей осталось прежним. Но ведь он рассчитан исходя из годовой нормы потребления... Как же его увеличишь-то? Если только вместо 45 дней взять число 60. Тогда по-прежнему неснижаемый запас будет составлять одну треть. А весь РПФ увеличится тоже на треть.
Или поменять соотношение частей. Если весь РПФ рассчитан по-прежнему на 45 дней, а неснижаемый запас будет приходиться на 20 дней, значит, изменится соотношение между неснижаемым и оперативным запасом. Оперативный запас будет условно приходиться на 25 дней. Будет соотношение 20:25 вместо соотношения 15:30.

ВОТ. И. ВСЁ», – написал Николай Чудаков.

О том, что губернатор Санкт-Петербурга якобы утвердил суточные нормы хлеба на случай войны, сообщил 10 октября ряд СМИ. В тот же день в Смольном опровергли эти сообщения, однако 

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