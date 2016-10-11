Экспертиза «Полит.ру»: Есть сомнения в окупаемости «Турецкого потока» для России

Если Россия примет на себя все риски по строительству морского участка «Турецкого потока», то возникает вопрос, окажется ли этот проект экономически выгоден для нее. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказал заведующий сектором Экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Агибалов, комментируя сообщения СМИ о заключении межправсоглашения по строительству газопровода.

«В таких проектах газопроводов морской участок — наиболее дорогой. И, по сути, основные риски, инвестиционные, по затратам капитала, ложатся на тем компании, которые инвестируют в морскую часть. Если это будет одна Россия, то, конечно, возникают обоснованные сомнения в окупаемости и перспективности этого проекта.

Кстати, если бы проект был высокопривлекательным, то тогда, наверно, и турецкая сторона пожелала бы войти в морскую часть трубопровода.

В этом плане "Южный поток" был более привлекательным для России, потому что там риски делились с несколькими европейскими инвесторами. А если Россия не сможет никого привлечь к "Турецкому потоку", то такое положение дел оставляет сомнения в экономической эффективности проекта для нее.

Просто у России уже был негативный опыт с "Голубым потоком", который долгие годы не использовался на полную мощность — он был задействован лишь на небольшую долю своей пропускной способности. И деньги в него, по сути, были инвестированы неэффективно. Риск повторения этой ситуации есть всегда, но, в любом случае, это не лучшим образом характеризует структурирование проекта "Турецкий поток"», — сказал Сергей Агибалов.

О том, что Россия и Турция наконец подписали межправительственное соглашение по газопроводу «Турецкий поток», стало известно 10 октября. Документ был подписан в ходе визита президента России Владимира Путина в Турцию.

После подписания соглашения министрами энергетики обеих стран президент России рассказал журналистам, что в рамках обсуждения проекта Москва и Анкара также договорились о предоставлении Турции скидки на газ. Реджеп Эрдоган, в свою очередь, пообещал, что работы по «Турецкому потоку» будут ускорены.

В то же время информационное агентство ТАСС процитировало слова министра энергетики России Александра Новака, что сухопутным участком «Турецкого потока» будет владеть турецкая компания, а владеть морским (и строить его) — компания из России.