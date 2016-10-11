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11 октября 2016, 13:03
Левада-Центр мигранты опросы

Эксперт Алексей Левинсон: Уровень ксенофобии снизился вследствие нажима масс-медиа на темы близости войны

Алексей Левинсон
Алексей Левинсон
Фото: interpretermag.com

Уровень ксенофобии в российском обществе снизился сразу по нескольким причинам, в том числе в связи с давлением масс-медиа на тему близости войти. Об этом в беседе с «Полит.ру» рассказал профессор Алексей Левинсон, заведующий отделом социально-культурных исследований «Левада-центра».

Комментируя гипотезу о том, что ксенофобные настроения в стране были вытеснены негативным отношением к Западу, эксперт согласился с таким предположением, однако отметил, что это объяснение, с его точки зрения, не является единственным.

«Здесь может быть и такое объяснение, я его поддерживаю. Но, кроме того, еще имеет место частичная мобилизация, связанная с очень сильным нажимом масс-медиа на темы близости войны и тому подобного. И эта мобилизация может также повлиять на настроения, уменьшив значение фактора приезжих.

На самом деле этот вариант ксенофобии мало связан с самими приезжими — он является смещенным, переносным видом реакции на давление власти. А поскольку солидарность с властью в данный момент выше, чем обычно, то, соответственно, и нужда в поиске какого-то замещающего объекта сейчас ниже», — сказал Алексей Левинсон.

Отвечая на вопрос, можно ли предположить, что какую-то роль в процессе сыграло некоторое ужесточение антикэстремистского законодательства, эксперт выразил в этом сомнения. «Нет, не думаю. Я не вижу такой связи», — сказал Алексей Левинсон.

Об изменении уровня негативного отношения к мигрантам СМИ начали писать, ознакомившись с результатами исследования «Левада-центра», опубликованными 11 октября. Согласно данным опроса, посвященного теме ксенофобии и интолератности, в настоящее время показатели этнофобных установок вернулись к несколько более умеренным  в сравнении с уровнем последних лет значениям 2011 года.

По данным социологов, за ограничение потока приезжих сейчас высказываются 66% россиян. В то же время доля тех, кто хотел бы ограничить проживание в России выходцев из ряда регионов, бывших советских республик или соседних стран заметно уменьшилась.

Так, за ограничение для выходцев с Кавказа высказались 34% опрошенных против 54% в октябре 2013 года, за ограничение для граждан из бывших среднеазиатских республик были 29% против 45% в 2013 году, и за ограничение для китайцев проголосовали 24% респондентов (против 45% в 20 году). Снизилось и число тех, кто поддерживает лозунг «Россия для русских» — с 23% в 2013 году до 14% в 2016 году.

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