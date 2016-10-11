Эксперт Георгий Чижов: В российско-украинскую повестку «нормандской четверки» вмешалась тема Сирии

Сроки проведения очередной встречи в «нормандском» формате пока назвать сложно: в российско-украинскую повестку дня «четверки» вмешалась тема Сирии. Об этом в беседе с «Полит.ру» заявил вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий» Георгий Чижов.

«Тут в российско-украинскую тему "нормандской четверки" вмешалась тема Сирии, которая вроде бы прямого отношения к делу не имеет, но и игнорировать ее нельзя, особенно после того, как Россия ветировала французский проект решения Совета безопасности по Сирии. И, как мы знаем, последствием этого уже стал отказ президента России Владимира Путина от визита в Париж.

Я думаю, что все это прямым образом влияет на ближайшие перспективы встречи "нормандской четверки". Так что давайте сперва посмотрим, как эта ситуация рассосется. Потому что Украина, конечно, демонстрирует, что не очень довольна прогрессом в выполнении соглашений, но думаю, что если Франция и Германия будут однозначно за такую встречу, то Украина, скорее всего, на нее согласится.

Главная проблема сейчас – между европейцами и российской стороной», – заключил Георгий Чижов.

О том, что Украина не дала согласия на проведение очередной встречи лидеров «нормандской четверки», сообщило вечером 10 октября информационное агентство «Интерфакс», ссылавшееся на источники в дипломатических кругах.

11 октября информационное агентство Reuters, ссылаясь на французские дипломатические источники, распространило сообщение о том, что встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины, запланированная на 19 октября, состоится только в случае, если будет отмечен «действительный прогресс» по ключевым моментам, являющимся предметом спора сторон.

Что касается отказа Путина от визита во Францию, то СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщали, что российский лидер принял это решение, так как не был согласен обсуждать в ходе встречи только сирийский вопрос.