11 октября 2016, 18:39
Минюст предложил отправлять заключенных трудиться на госкомпании
Минюст России подготовил поправки в УК, разрешающие отправку людей, приговоренных к обязательным, исправительным или принудительным работам, на объекты госкомпаний. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенному в интернете для общественного обсуждения.
«Положения законопроекта позволят выполнять работы в отдаленных регионах, в том числе с проживанием указанной категории осужденных на объектах», — говорится в пояснительной записке.
Там отмечают, что принятие поправок не потребует дополнительных средств из бюджета.
В действующей редакции уголовного кодекса осужденные на исправительные работы отбывают наказание по месту жительства.
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