Минюст предложил отправлять заключенных трудиться на госкомпании

Минюст России подготовил поправки в УК, разрешающие отправку людей, приговоренных к обязательным, исправительным или принудительным работам, на объекты госкомпаний. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенному в интернете для общественного обсуждения.

«Положения законопроекта позволят выполнять работы в отдаленных регионах, в том числе с проживанием указанной категории осужденных на объектах», — говорится в пояснительной записке.

Там отмечают, что принятие поправок не потребует дополнительных средств из бюджета.

В действующей редакции уголовного кодекса осужденные на исправительные работы отбывают наказание по месту жительства.