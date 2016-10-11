В ГИБДД предложили бороться с коррупцией с помощью психологии

Ученые Научно-исследовательского центра (НИЦ) проблем безопасности дорожного движения предложат новую методику психологической работы, которая позволит определить степень «антикоррупционной устойчивости» сотрудников ГИБДД. Об этом пишет агентство РИА Новости.

«Социальная значимость проблемы преодоления коррупции… обусловливает необходимость проведения профилактической работы с личным составом Госавтоинспекции, оказания психологической помощи сотрудникам при разрешении проблем разного рода отклонений поведения. Следуя передовым инновациям, Центр выполняет научное исследование по теме "Основные направления психологической работы по профилактике коррупционного поведения», — говорят ученые.

Сотрудники НИЦ БДД предлагают диагностическую систему, которая поможет оценить склонность работника ГИБДД к коррупции. «По окончании исследования будут представлены меры как общей, так и индивидуальной профилактики, а также инновационные тренинговые и консультативные программы», — отмечают в центре.