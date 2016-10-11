11 октября 2016, 15:32
СМИ рассказали о привлечении казаков к охране министров и прокуроров
По поручению вице-премьера Дмитрия Рогозина Росгвардия подготовила законопроект, который привлечет представителей казачьих обществ России к охране государственных объектов, в том числе федерального значения. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Предполагается, что казаки будут охранять министерства, прокуратуру и иные ведомства, пишет RT.
«Это и судебные системы, и прокуратура, и Следственный комитет, и другие», — сообщил телерадиокомпании источник.
Атаман православного союза казаков «Ирбис» Андрей Поляков заявил RT, что в составе Минобороны РФ уже служат казачьи бригады спецназа.
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