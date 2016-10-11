СМИ рассказали о привлечении казаков к охране министров и прокуроров

По поручению вице-премьера Дмитрия Рогозина Росгвардия подготовила законопроект, который привлечет представителей казачьих обществ России к охране государственных объектов, в том числе федерального значения. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что казаки будут охранять министерства, прокуратуру и иные ведомства, пишет RT.

«Это и судебные системы, и прокуратура, и Следственный комитет, и другие», — сообщил телерадиокомпании источник.

Атаман православного союза казаков «Ирбис» Андрей Поляков заявил RT, что в составе Минобороны РФ уже служат казачьи бригады спецназа.