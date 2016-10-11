В Крыму возбуждено дело о начислении полумиллионных зарплат в главной больнице

По факту завышения зарплат администрацией республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко в Симферополе возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

«В нарушение законодательства членами центральной комиссии по вопросам начисления дополнительных стимулирующих выплат в учреждении здравоохранения принимались решения о премировании в отношении самих себя, при этом доплаты назначались за заслуги, не предусмотренные установленным перечнем стимулирующих выплат. Всего таким образом за неполные полгода было незаконно выплачено 17,7 млн рублей», — сказано в пресс-релизе.

Ранее по материалам проверки прокуратуры республики было возбуждено уголовное дело по факту незаконного расходования средств под видом фиктивного ремонта автопарка республиканской больницы.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что главбух больницы назначил себе зарплату в полмиллиона рублей, а представители администрации — от 350 до 800 тысяч. Он назвал это «хамством высшей категории» и указал, что сам получает 150 тысяч рублей в месяц, а средняя зарплата крымских врачей составляет 39,1 тысячи рублей.