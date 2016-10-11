Путин расценил как «темную историю» скандал с мельдонием

Президент России Владимир Путин вновь заявил, что признанный допингом мельдоний не влияет на показатели спортсменов, а потому его не нужно запрещать, передает ТАСС.

«Что касается этого мельдония несчастного, то там история какая-то темная. Мы же все знаем, и специалисты говорят, что он не дает преимуществ в спортивной борьбе, только поддерживает при больших нагрузках сердечную мышцу. А по всем правилам, допингом считается препарат, дающий преимущество в спортивной борьбе», — сказал президент на заседании совета по развитию физкультуры и спорта.

Об этом же Путин говорил в апреле во время своей Прямой линии.

Сегодня президент также прокомментировал взлом баз данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), из которого стало известно о том, что целый ряд именитых спортсменов употребляют запрещенные препараты с разрешения WADA — по медицинским показаниям.

Этих спортсменов Путин предложил выделить в особую категорию.

«Может быть, их в особую категорию выделять, особым образом считать их заслуги, очки, секунды и достижения», — заявил он на открытии форума «Россия — спортивная держава» (цитата по «Интерфаксу»).