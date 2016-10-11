У жителей Липецка украли багажник с мертвой бабушкой

На трассе в Ростовской области неизвестные сняли с машины жителей Липецка багажник, в котором те везли для захоронения тело пожилой родственницы, сообщает Gorod48.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он сообщил, что семья из Липецка ездила в Сочи на отдых. В машине находились четверо: муж, жена, ребенок и их 77-летняя родственница.

В Сочи пожилая женщина скончалась, в морге выдали справку о смерти, семья купила багажник для установки на крышу машины. Там и находилась бабушка, когда багажник похитили.

Кража произошла, когда семья остановилась на ночлег в одном из кемпингов на трассе.