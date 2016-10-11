Роскомнадзор запретил сайт «Дети-404»

Роскомнадзор внес сайт проекта «Дети-404» в единый реестр запрещенных. Сайт будет заблокирован на территории России. Об этом сообщила создательница проекта Елена Климова на своей странице «ВКонтакте».

Соответствующее письмо было направлено в ее адрес Роскомнадзором 10 октября. Ведомство дало сутки администрации сайта для его удаления, иначе ресурс будет заблокирован.

Данное решение было принято во исполнение предписания Центрального районного суда Барнаула от 13 апреля 2016 года, передает РБК слова представителя Роскомнадзора Вадима Ампелонского.

Климова отметила, что в письме ведомство не приложило текст решения суда, однако сообщила, что скорее всего сайт проекта будет заблокирован, а «зеркала сайта не будет».

В случае, если запрещенные группы «ВКонтакте» не удаляются, это грозит полным закрытием социальной сети, так как она использует безопасный протокол HTTPS, и блокировка отдельных страниц ресурса невозможна.

Ранее сообщалось, что руководство «ВКонтакте» приняло решение о блокировке на территории России группы «Дети-404. ЛГБТ-подростки» после требования Роскомнадзора. Ведомство заявило, что ресурс содержит информацию, пропагандирующую нетрадиционные отношения между подростками.