Посоветовавшего церковь вместо вакцины врача уволили

Врач больницы в Дальнегорске Приморского края был уволен, после того как стало известно о его совете сходить в церковь девочке, которую укусила собака. В больнице ей помочь не смогли, так как вакцины от бешенства там не оказалось.

Об увольнении сообщила пресс-служба администрации края, передает ТАСС.

«Врач, который допустил такое хамство в отношении пациента, уволен. Главный врач получил предупреждение о неполном служебном соответствии», — говорится в пресс-релизе.

Об обращении в больницу с укусом бродячей собаки стало известно накануне. Мать пострадавшего ребенка рассказала СМИ о том, что в больнице ей сказали об отсутствии вакцины от бешенства.

«На мой вопрос, что делать, если вдруг собака, укусившая дочь, бешеная, он [врач] дал шокирующий ответ: "Идите в церковь, свечку поставьте, чтоб собака оказалась здоровой"», — сообщила женщина.