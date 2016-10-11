Дворкович пообещал уголовное преследование за допинг

В ближайшее время в России будут приняты законы, устанавливающие уголовную ответственность за распространение допинга и вовлечение в прием запрещенных препаратов, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович, передает ТАСС.

«Россия взяла на себя обязательство исправить свои собственные недостатки. Мы примем в ближайшее время законы, устанавливающие уголовную ответственность за вовлечение в допинг, распространение допинга», — пообещал чиновник на форуме «Россия — спортивная держава».

По словам вице-премьера, Россия обеспечит независимость организациям, которые борются с допингом, а также проведет необходимую пропагандистскую работу. Он добавил, что в ответ Россия ждет отмены ограничений на выступления российских спортсменов.

«Мы сделаем все это сегодня и быстро; ждем того же самого от международного сообщества, от международных организаций», — сообщил он.