Президент Филиппин захотел посетить Россию

Филиппинский президент Родриго Дутерте может посетить Россию в этом месяце, после визита в Японию. До этого он побывает в Брунее и Китае, сообщил Дутерте, выступая перед чиновниками правительства страны, передает Reuters.

По словам главы Филиппин, он нацелен на «открытый альянс» с Россией и Китаем — странами, исторически соперничающими с США.

Президент Филиппин посетит Японию с официальным визитом 25-27 октября.