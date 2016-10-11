Правительство ускорит снятие запрета на выезд должников за границу

Правительство РФ подготовило и внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, ускоряющий процедуру снятия временного запрета на выезд за границу должников, погасивших задолженность. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В настоящее время в соответствии с законодательством судебный пристав-исполнитель вправе устанавливать временные ограничения на выезд должника из России. Он же принимает решение об их снятии.

На получение и проверку информации о погашении задолженности требуется время, в течение которого действие запрета на выезд за границу сохраняется, хотя оснований к его применению уже нет.

Для ускорения решения этого вопроса правительство предложило привлекать к процессу отмены судебного пристава-исполнителя структурного подразделения ФССП России.

Он будет иметь право наравне с судебным приставом-исполнителем снимать такое ограничение при наличии в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах информации об уплате задолженности по исполнительному документу.