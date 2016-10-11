Суд отказал матери Фриске в иске на 21 млн рублей к Life

Мать певицы Жанны Фриске Ольга Фриске (Копылова) обратилась с иском к интернет-порталу Life на 21 млн рублей за размещенное на сайте интервью с заявлениями о ее возможном привлечении к уголовной ответственности за мошенничество. Савеловский суд Москвы иск не удовлетворил. Об этом сообщает корреспондент РАПСИ.

Помимо материальной компенсации, Ольга Фриске требовала удалить публикацию, а также опровергнуть содержащиеся в ней сведения. Суд отказал по всем требованиям истца.

На судебном заседании присутствовала Елизавета Худякова, директор юрдепартамента ООО «Медиа Контент», владеющего Life. Худякова подчеркнула, что в статье не было ложных утверждений и обвинений в совершении преступления, а «в статье была дана цитата эксперта-юриста о возможных вариантах развития событий».

Статья «Юрист: Мать Фриске может получить условный срок за мошенничество» вышла 27 апреля.

Напомним, что знаменитая российская певица Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года после долгой борьбы с раком головного мозга, который ей диагностировали в начале 2014 года.