11 октября 2016, 08:15
Samsung снова предложил выключить Galaxy Note 7
Компания Samsung посоветовала пользователям отключить телефоны Galaxy Note 7, сообщается на сайте производителя.
В заявлении сказано, что на время расследования новых случаев возгорания телефонов компания предлагает дилерам гаджетов прекратить продажи и обмен смартфонов Galaxy Note 7.
9 октября компания приняла решение о приостановке экспортного производства смартфонов Galaxy Note 7 из-за случаев возгорания их аккумуляторов.
Напомним, 10 сентября Samsung компания Samsung Electronics впервые порекомендовала владельцам своих флагманских смартфонов Galaxy Note 7 выключить устройства и бесплатно обменять их.
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