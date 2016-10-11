Samsung снова предложил выключить Galaxy Note 7

Компания Samsung посоветовала пользователям отключить телефоны Galaxy Note 7, сообщается на сайте производителя.

В заявлении сказано, что на время расследования новых случаев возгорания телефонов компания предлагает дилерам гаджетов прекратить продажи и обмен смартфонов Galaxy Note 7.

9 октября компания приняла решение о приостановке экспортного производства смартфонов Galaxy Note 7 из-за случаев возгорания их аккумуляторов.

Напомним, 10 сентября Samsung компания Samsung Electronics впервые порекомендовала владельцам своих флагманских смартфонов Galaxy Note 7 выключить устройства и бесплатно обменять их.