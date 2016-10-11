СК РФ завел дело против похитителей россиян на Украине

Управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны ГСУ СК России, возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководства и сотрудников силовых структур Украины об организации преступного сообщества, похищении и торговле людьми. Об этом сообщается на официальном сайте СК.

По версии следствия, с апреля 2014 года представители руководства Украины, используя свои полномочия, организовали преступное сообщество, которое занималось торговлей людьми, в частности, гражданами России, для получения материальной выгоды. Отмечается, что преступления тщательно планировались, деятельность структуры была четко отлажена.

СК РФ отмечает, что «общий принцип совершения преступлений заключался в их незаконном уголовном преследовании и условном осуждении, а затем похищении и незаконном удержании с целью обмена на украинских военнослужащих, попавших в плен к представителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик».

Следствию предстоит установить все обстоятельства дела, выявить виновных в преступлении лиц, а также потерпевших от деятельности группировки лиц.

Как сообщалось ранее, 22 сентября руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева заявила, что ДНР и ЛНР договорились с Киевом об обмене военнопленных. Однако позднее служба безопасности Украины опровергла эту договоренность.