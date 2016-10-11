Минюст признал иностранным агентом сведловский фонд «Эра здоровья»

Российское министерство юстиции внесло свердловский региональный общественный фонд «Эра здоровья» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщается на сайте министерства.

В сообщении говорится, что внесение «Эры здоровья» в реестр осуществлено 11 октября в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях», а решение было принято «по итогам рассмотрения поступившего от фонда заявления».

Напомним, ранее стало известно о включении в тот же реестр правозащитной организации «Мемориал». Руководство общества уже заявило о намерении продолжить работу в любом случае. В Минюсте уточнили, что «Мемориал» получал финансирование из зарубежных организаций, деятельность которых признана нежелательной на российской территории.

Правозащитник Игорь Каляпин, руководитель «Комитета против пыток», отметил, что международная организация, каковой является «Мемориал», по определению не может быть признана иностранным агентом.