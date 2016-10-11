СМИ напророчили Исинбаевой место главы ОКР

Радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на собственные источники утверждает, что пост президента Олимпийского комитета России (ОКР) займет двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

В сообщении радиостанции подчеркивается, что 27 июля по итогам встречи с олимпийскими чемпионами в Андреевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин предложил Исинбаевой возглавить ОКР.

Действующий глава комитета Александр Жуков, недавно избранный вице-спикером Госдумы и изъявивший желание сосредоточиться на парламентской деятельности, заявил, что не в курсе возможного вступления Исинбаевой на его должность. «Честное слово, первый раз об этом слышу», — цитирует его «Интерфакс».

Жуков сказал, что пока не знает, за кого проголосовал бы в случае проведения выборов его преемника на посту главы Олимпийского комитета России, поскольку пока кандидатов на эту должность нет — хотя, как он тут же оговорился, в целом в стране есть люди, достойные ее занять.