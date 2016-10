СМИ рассказали о задержании в Москве взломщика базы данных JPMorgan Chase

Гражданин США Джошуа Аарон, обвиняемый по делу о хакерском взломе баз данных JPMorgan Chase и ряда других американских банков, находится под стражей в РФ. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Агентство сообщает, что Аарон прибыл в Россию 23 мая 2015 года, за несколько недель до того, как США выдали ордер на его арест. Столичные полицейские задержали Аарона при проверке его документов, позднее он был оштрафован на 5 тысяч рублей за нарушение режима пребывания в стране.

В настоящее время, по предположению Bloomberg, Аарон находится под стражей в одном из депцентров. При этом гражданин США опровергает нарушение каких-либо американских законов.

Источники агентства предполагают, что дело о крупнейшем в истории хакерском взломе в банковском секторе может обрести новые подробности. В частности, упоминается о частых визитах обвиняемого в Россию. Предположительно, это может быть связано с заказчиком кибератак из РФ.

Агентство также сообщило имя адвоката Джошуа Аарона — Ашот Манукян. Однако, от комментариев он отказался. По словам источника, в случае возвращения обвиняемого в США он немедленно будет арестован.

В данное время между Россией и США не заключен договор о взаимовыдаче преступников. После задержания Аарона российская сторона предложила выдать его взамен на взаимные действия, однако не получила ответа.

Собеседник агентства заверил, что вопрос о дальнейшей судьбе хакера может решиться уже в октябре.

Напомним, что Джошуа Аарон проходит одним из трех обвиняемых по делу о взломе баз данных банков летом 2014 года, в результате которого данные более чем о 100 млн клиентов JPMorgan Chase, Fidelity Investments Ltd., E Trade Financial Corp., Scottrade Financial Services Inc. и Dow Jones & Co стали известны хакерам.