Валерий Карпин позвал замуж учительницу из Эстонии

Российский футбольный тренер Валерий Карпин сделал предложение школьной учительнице Дарье Гордеевой из эстонского города Нарва. Об том сообщает Delfi со ссылкой на пост Гордеевой в Facebook. В данный момент запись недоступна.

Карпин сам родом из Нарвы, помимо российского, у него есть эстонское и испанское гражданство.

Для 47-летнего футболиста это будет третий брак. Его первая жена Светлана живет в Испании. Второй раз он был женат на испанской модели Альбе Фернандес.