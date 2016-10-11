Прокуратура отказалась возбуждать дело против избившего полицейского экс-депутата

Дагестанская прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела на Джамала Касумова, бывшего депутата дагестанского парламента и чемпиона мира по кикбоксингу. Касумов подозревается в избиении оперуполномоченного отдела УЭБиПК МВД по республике Шамиля Магомедрасулова, обнаружившего правонарушения по ранее заведенному делу. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

«В понедельник первый заместитель прокурора республики Дагестан Сергей Беляков своим постановлением признал незаконным решение о возбуждении в отношении Касумова уголовного дела, посчитав, что пострадавший сотрудник полиции не находился при исполнении служебных обязанностей, а встреча Касумова с полицейским носила неофициальный характер», — цитирует собеседника агентство.

Ранее следователи возбудили уголовное дело на экс-депутата Касумова. В ходе оперативных мероприятий Магомедрасулов нашел признаки преднамеренного банкротства, незаконного вывода активов и хищения денежных средств публичным акционерным обществом «Дагестанская энергосбытовая компания» (ПАО «ДЭСК»).

Сотрудник полиции вызвал на допрос директора компании Магомеда Ильясова, который отказался явиться на встречу. После этого Касумов, состоявший в дружественных отношениях с Ильясовым, договорился о встрече со следователем, в ходе которой и нанес Магомедрасулову удар кулаком в лицо. Полицейский упал и потерял сознание.

Источник агентства подчеркнул, что за избиение оперуполномоченного Касумову грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, Касумов был объявлен в федеральный розыск за избиение полицейского.