Кириенко назначил заместителя

На пост главы главы аппарата первого заместителя главы Администрации президента (АП) могут назначить Александра Николина, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Собеседник издания утверждает, что Николин работал с Сергеем Кириенко в Приволжском постпредстве и в структурах «Росатома». Он подтвердил, что 9 октября он уже был на новом рабочем месте.

5 октября указом президента РФ Сергей Кириенко был назначен на должность первого заместителя руководителя администрации президента РФ.

Ранее СМИ предположили, что Кириенко приведет свою команду в случае назначения его на должность первого заместителя главы администрации президента.