КНДР заявила о готовности к военному конфликту с США

Посольство Северной Кореи в Москве распространило заявление о том, что Пхеньян готов противостоять Вашингтону несмотря на военное превосходство последнего, передает «Интерфакс».

«США рекламируют свой военно-технический перевес, но Северная Корея готова ко всему — и к атаке, и к обороне», — говорится в заявлении дипломатического представительства.

В посольстве отметили, что северокорейские стратегические войска, «способные ударить по любой точке на нашей планете, и субмарины стратегического назначения, готовые запустить баллистические ракеты в подводном положении в любой акватории, уже взяли на прицел американские военные базы и объекты».

Напомним, в конце сентября Пхеньян заявил о завершении основной части разработки ядерного оружия, испытания которого до этого неоднократно проводил вопреки критической реакции мирового сообщества.