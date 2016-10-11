Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
11 октября 2016, вторник, 21:40
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

В России начнутся продажи нового корейского кроссовера
Тюменские художники рассказали о Тюмени будущего
Вячеслав Гильштейн: Охотиться на пернатых можно и с фотоаппаратом
По нулям: ФК «Тюмень» разошелся миром с «Факелом»
Из 24 спасенных на воде семеро тонули в районе моста Влюбленных
Купить квартиру с маткапиталом? Легко!
«Демьяновские мануфактуры» ответили на «экологическую» претензию
Тюменского автогонщика дисквалифицировали из-за смертельной аварии на ралли
На выборах в Еврейской автономии речь зашла о психиатре
Как это было в Еврейской автономии
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
11 октября 2016, 20:58
Россия Финляндия ФСБ

ФБК нашел дачу генерала ФСБ на самой границе с Финляндией

Дача замглавы погранслужбы России
Дача замглавы погранслужбы России
фото: скриншот с YouTube

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального нашел дачу, которая, как утверждается, принадлежит замглавы пограничной службы ФСБ генерал-полковнику Николаю Козику. Об этом говорится на сайте ФБК.

По данным фонда, дача построена в зоне инженерно-технических сооружений на российско-финляндской границе.

Согласно российскому законодательству, нахождение в этой зоне (до 3 км от границы) запрещено. Она должна ограждаться забором и контрольно-следовой полосой.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Представитель МИД РФ Мария Захарова
Мария Захарова рассказала о стыде за Бориса Джонсона
Татьяна Белобородова (Лысенко)
Российскую метательницу молота лишили золота Олимпиады-2012
Авиакомпания "Победа"
«Победа» рассказала о причинах иска к «Новой газете»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле открестились от рекомендации детям чиновников вернуться в страну
Инвестиционный банк JPMorgan Chase & Co.
СМИ сообщили о попытке взломщика базы JPMorgan получить убежище в России
Архив новостей

Самое читаемое

Анастасия Приходько
Певица Приходько предложила конвоировать россиян на «Евровидении»
Валерий Карпин и Дарья Гордеева
Валерий Карпин позвал замуж учительницу из Эстонии
Рамзан Кадыров с семьей
У Кадырова родился двенадцатый ребенок
Сергей Кириенко.
О появлении твиттера С. Кириенко и особенностях микроблога
Председатель верховного суда Дагестана Мирзаев Руслан Магомедович.
«Кайф» Верховного суда Дагестана
21:33 СМИ напророчили Исинбаевой место главы ОКР
20:58 ФБК нашел дачу генерала ФСБ на самой границе с Финляндией
20:55 Британское лекарственное агентство признало лечебные свойства конопли
20:37 Мария Захарова рассказала о стыде за Бориса Джонсона
20:23 Путин расценил как «темную историю» скандал с мельдонием

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Борис Россохин
Борис Россохин.
11 октября 1922 года родился Борис Россохин, летчик-штурмовик
20:03 Российскую метательницу молота лишили золота Олимпиады-2012
20:00 Нелегальные сигареты удвоили долю на российском рынке
19:42 Валерий Карпин позвал замуж учительницу из Эстонии
19:26 Борис Джонсон призвал британцев выйти на демонстрацию к российскому посольству
19:25 Песков рассказал о реакции Путина на карьерные планы главы ОКР
19:08 WikiLeaks опубликовал третью часть переписки главы избирательной кампании Клинтон
19:03 В Кремле открестились от рекомендации детям чиновников вернуться в страну
18:39 Минюст предложил отправлять заключенных трудиться на госкомпании
18:33 «Победа» рассказала о причинах иска к «Новой газете»
18:26 В полиции Липецка опровергли кражу багажника с мертвой бабушкой
18:07 Юрий Лоза признался в любви к австралийским рокерам
18:05 Путин призвал задуматься о будущем мирового и российского спорта
17:50 ЦБ выявил сокращение оттока капитала из России в пять раз
17:29 Для новой Думы закупят мебель на 160 млн рублей
17:29 Порошенко предложил Раде продлить работу миссии по расследованию гибели MH17
17:05 Дворкович пообещал уголовное преследование за допинг
17:00 СМИ сообщили о попытке взломщика базы JPMorgan получить убежище в России
16:56 Минюст получил от Ярошенко запрос о его передаче из США
16:41 Эксперт Георгий Чижов: В российско-украинскую повестку «нормандской четверки» вмешалась тема Сирии
16:39 У жителей Липецка украли багажник с мертвой бабушкой
16:33 Британский парламентарий сравнил удары по Алеппо с бомбардировкой фашистов
16:29 Суд отказал матери Фриске в иске на 21 млн рублей к Life
16:19 Легковушка вневедомственной охраны столкнулась с КамАЗом ОМОНа в Москве
16:04 СК РФ завел дело против похитителей россиян на Украине
15:58 Пермский учитель обстрелял куривших учеников из пневматики
15:51 Авиакомпания «Победа» подала иск к «Новой газете»
15:38 Samsung объявил о прекращении производства Galaxy Note 7
15:32 СМИ рассказали о привлечении казаков к охране министров и прокуроров
15:14 Причиной смерти Анджея Вайды назвали воспаление легких
14:56 Посоветовавшего церковь вместо вакцины врача уволили
14:53 ЕСПЧ присудил журналисту компенсацию от РФ за помещение в психбольницу
14:35 Президент Филиппин захотел посетить Россию
14:28 Песков констатировал угрозу ПРО США нацбезопасности России
14:21 Полученные из кожи стволовые клетки помогут сердцу
14:09 В Кремле объяснили отмену визита Путина в Париж
14:02 Лауреат «Оскара» посвятил песню Путину
13:45 Верховный суд отказал в смягчении приговора экс-главкому Сухопутных войск
13:34 В ГИБДД предложили бороться с коррупцией с помощью психологии
13:21 Яценюка допросили по делу об убийствах на Майдане
13:05 Россия разрешила импорт турецких фруктов
13:03 Эксперт Алексей Левинсон: Уровень ксенофобии снизился вследствие нажима масс-медиа на темы близости войны
12:59 Аварийно севший в Якутии Ан-26 получил серьезные повреждения
12:48 На православном форуме покажут российского андроида
12:45 Завершается конкурс научного танца
12:39 Представитель Совета Европы по правам человека отменил визит в РФ
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.