ФБК нашел дачу генерала ФСБ на самой границе с Финляндией

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального нашел дачу, которая, как утверждается, принадлежит замглавы пограничной службы ФСБ генерал-полковнику Николаю Козику. Об этом говорится на сайте ФБК.

По данным фонда, дача построена в зоне инженерно-технических сооружений на российско-финляндской границе.

Согласно российскому законодательству, нахождение в этой зоне (до 3 км от границы) запрещено. Она должна ограждаться забором и контрольно-следовой полосой.