Юрий Лоза признался в любви к австралийским рокерам

Российский музыкант Юрий Лоза заявил, что в 1980-х ему нравилась австралийская рок-группа Little River Band, говорится на сайте телеканала «360».

«Одна и та же группа в одни моменты нравится, а в другие не трогает. Мои любимцы Little River Band с 1982 по 1985 год были лучшей группой мира. После этого ушел Джон Фарнем в сольную карьеру и до сих пор группа существующая абсолютно неинтересна», — заявил исполнитель.

Он отметил, что у групп Deep Purple и Led Zeppelin также были разные периоды в творчестве.

«В 1979 [гитарист Led Zeppelin] Джимми Пейдж уже банальное соло не смог сыграть на студии, просто уже были каша, размазня из-за своей наркоты. Так что говорить однозначно, что нравится то или то невозможно», — заявил музыкант.

Он также рассказал, что точно так же отличается творчество певицы Аллы Пугачевой в молодости и сейчас. По словам Лозы, если в молодости у нее был голос, то сейчас она работает только на харизме.