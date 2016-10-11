ЕСПЧ присудил журналисту компенсацию от РФ за помещение в психбольницу

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взыскал с российского правительства 1,5 тысячи евро в пользу журналиста Руслана Макарова за принудительное помещение в психбольницу за критику главы Алтая. Об этом «Интерфакс» сообщила его адвокат Ирина Хрунова.

«ЕСПЧ усмотрел нарушение права на свободу и личную неприкосновенность (статья 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод) и обязал правительство России выплатить Макарову справедливую компенсацию: 500 евро компенсации морального вреда и 1000 евро судебных издержек», — сказала Хрунова. Ее подзащитный в исковом заявлении требовал выплаты 10 тысяч евро.

ЕСПЧ заявил, что удовлетворяет иск из-за нарушения процессуальных сроков на принудительную госпитализацию и нарушения права человека на свободу и личную неприкосновенность.

Адвокат Макарова рассказала, что заключение ее клиента в психбольницу в сентябре 2012 года связано исключительно с критикой главы Алтайской республики Александра Бердникова, в особенности, с подачей в его адрес иска и заявления о возбуждении в его отношении уголовного дела.

После публичного заявления Бердникова о психическом заболевании Макарова, журналист, который действительно страдает хроническим заболеванием, подал в суд иск о защите чести и достоинства и написал заявление в правоохранительные органы с сообщением о преступлении — разглашении врачебной тайны и вмешательстве в частную жизнь.

Однако вскоре Макаров был обвинен в угрозе убийством Бердникова, помещен в психиатрический стационар, а позже заключен под стражу.