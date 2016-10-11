Британское лекарственное агентство признало лечебные свойства конопли

В Великобритании началась «важная веха в кампании по легализации конопли»: правительственное агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров (MHRA) признало наличие у нее лечебных свойств, пишет газета Independent.

Эксперты ведомства установили, что «каннабидиол, содержащийся в растении конопли, обладает восстанавливающим, регулирующим или модифицирующим действием на физиологические функции» человеческого организма.

В сентябре нынешнего года межпартийная группа британских парламентариев предложила разрешить применение конопли пациентам с хроническими болями и тревожными состояниями. Они ссылались на то, что по факту десятки тысяч британцев уже используют марихуану для облегчения болезненных симптомов, нарушая закон.

В настоящее время за хранение марихуаны британские законы предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы сроком до пяти лет. Тем не менее, по статистике, 37% пациентов с тяжелыми заболеваниями даже не сообщают лечащим врачам об употреблении конопли, 72% приобретают марихуану на улице, 20% выращивают ее самостоятельно.

Independent напоминает, что в прошлом году в правительство была подана петиция о легализации конопли, однако МВД Великобритании тогда отвергло эту идею с резкой критикой, пояснив, что конопля совершенно очевидно приносит вред и отдельным людям, и обществу в целом.