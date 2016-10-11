Губернаторов и ФСБ в случае войны подчинят военным

В военное время главы регионов, а также региональные управления МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардии перейдут в подчинение командованиям военных округов Минобороны, пишут «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник в военном ведомстве.

По его словам, новая система военного управления впервые прошла проверку во время учений «Кавказ-2016», которые проводились с 5 по 11 сентября на территории Южного военного округа.

«Отработка взаимодействия с органами власти на местах была одной из главных задач учений. В целом учения прошли успешно. В настоящее время готовятся изменения в законодательную базу, позволяющие решить определенные проблемы, выявленные в ходе учений», — сообщил собеседник газеты.

Как пишет издание, новая структура военного управления создана на основе «Плана обороны Российской Федерации на 2016-2020 годы», который президент страны подписал в ноябре 2015 года.

Согласно плану каждый из пяти военных округов в военное время делится на две части — оперативно-стратегическое командование (ОСК) и военный округ военного времени (ВОВО). ОСК непосредственно ведет боевые действия. А ВОВО проводит мобилизацию и территориальную оборону.