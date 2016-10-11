СМИ анонсировали ликвидацию Минспорта, Ростуризма и Росмолодежи

Источник в аппарате правительства России сообщил газете «Советский спорт» о возможности ликвидации министерства спорта уже в ближайшее время. Предполагается, что функции трех ведомств — Минспорта, Ростуризма и Росмолодежи — объединит под своим контролем одно агентство, которое будет находиться в прямом подчинении у кабмина.

При этом имя возможного руководителя этой новой структуры пока не сообщается, однако «Советский спорт» со ссылкой на свой источник утверждает, что в случае объединения ведомств нынешнему министру спорта Виталия Мутко предложат пост вице-премьера российского правительства.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что обсудил с главой правительства Дмитрием Медведевым вопрос о том, чтобы молодежную политику, туризм и спорт курировал один вице-премьер.

До 2012 года подразделения, впоследствии выделенные в Ростуризм и Росмолодежь, входили в состав министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации. С 2008 года это ведомство возглавляет Виталий Мутко.