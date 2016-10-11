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11 октября 2016, 17:29
авиакатастрофа Верховная Рада Нидерланды Петр Порошенко Украина

Порошенко предложил Раде продлить работу миссии по расследованию гибели MH17

Следователи на месте падения обломков рейса МН17
Следователи на месте падения обломков рейса МН17
common.wikipedia.org

Верховная Рада Украины может продлить работу миссии по расследованию крушения самолета МН17 в Донбассе до 1 августа 2017 года. Таким образом, президент Украины Петр Порошенко предложил увеличить срок работы почти на год. Об этом пишет «Интерфакс-Украина». 

Проект соответствующего закона зарегестрирован на сайте украинского парламента. Он находится на рассмотрении у руководства парламента, поэтому самого текста законопроекта и сопроводительных к нему документов на сайте Верховной Рады пока нет. 

До этого работу миссии Рада Украины продлевала до августа 2016 года. 

Напомним, что между Нидерландами и Украиной было заключено соглашение о международной миссии защиты расследования крушения 17 июля 2014 года в Донецкой области авиасудна, следовавшего рейсом МН17 Амстердам — Куала-Лумпур. Целью миссии является выяснение причин катастрофы, в результате которой погибли 298 человек. 

В работе миссии также задействованы эксперты других стран, граждане которых находились на борту разбившегося самолета.

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