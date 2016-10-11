Порошенко предложил Раде продлить работу миссии по расследованию гибели MH17

Верховная Рада Украины может продлить работу миссии по расследованию крушения самолета МН17 в Донбассе до 1 августа 2017 года. Таким образом, президент Украины Петр Порошенко предложил увеличить срок работы почти на год. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Проект соответствующего закона зарегестрирован на сайте украинского парламента. Он находится на рассмотрении у руководства парламента, поэтому самого текста законопроекта и сопроводительных к нему документов на сайте Верховной Рады пока нет.

До этого работу миссии Рада Украины продлевала до августа 2016 года.

Напомним, что между Нидерландами и Украиной было заключено соглашение о международной миссии защиты расследования крушения 17 июля 2014 года в Донецкой области авиасудна, следовавшего рейсом МН17 Амстердам — Куала-Лумпур. Целью миссии является выяснение причин катастрофы, в результате которой погибли 298 человек.

В работе миссии также задействованы эксперты других стран, граждане которых находились на борту разбившегося самолета.