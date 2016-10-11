Представитель Совета Европы по правам человека отменил визит в РФ

Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Нилс Муйжниекс заявил, что из-за предложенных властями «неприемлемых условий» реализации его программы он вынужден отменить свой визит в Россию. Об этом пишет «Интерфакс».

«Последние несколько месяцев я обсуждал с российскими властями возможность осуществления визита в РФ в октябре этого года для оценки ситуации в области прав человека по некоторым актуальным темам», — говорится в заявлении Муйжниекса.

Представитель СЕ подчеркнул, что «предложенное ограничение визита приблизительно 48 часами только в Москве и с одним рабочим полным днем не дали бы мне достаточно времени реализовать полноценную программу посещения страны, как я это делаю во всех других государствах — членах Совета Европы, где я встречаюсь с властями, национальными институтами по правам человека, представителями гражданского общества и иными важными партнерами, а также посещаю места возможных нарушений прав человека, в том числе за пределами столицы».

При этом комиссар Совета Европы отметил, что особые условия, предложенные российской стороной, не были бы эффективны «с точки зрения защиты прав человека в Российской Федерации».

«Согласно основополагающим положением моего мандата государства-члены должны способствовать независимому и эффективному осуществлению моих полномочий, включая содействие в организации встречи контактов, а также своевременное предоставление необходимой информации. Я сообщил властям Российской Федерации, что на сегодняшний день невыполнение ими указанных положений вызывает глубокую озабоченность и сожаление», — сообщил Муйжниекс и выразил надежду на изменение РФ своей позиции.

«Тем не менее, я буду продолжать следить за ситуацией с правами человека в России и работать по насущным вопросам, поддерживая контакты со всеми партнерами по мере необходимости», — резюмировал комиссар СЕ.