Глава ЦБ РФ назвала главное условие снижения ключевой ставки
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ будет производиться при условии дальнейшего подорожания нефти на мировом рынке, передает Bloomberg.
Набиуллина пояснила: если цены на нефть продолжат расти, российская валюта укрепится, инфляционные ожидания снизятся, а у банковского регулятора появится «большая свобода рук» для снижения ключевой ставки.
В настоящее время, по словам Набиуллиной, Банк России реализует умеренно-жесткую консервативную политику, сохраняя положительные ставки в экономике с целью выполнить по инфляции в 4%. «Это непростая задача», — признала глава ЦБ РФ.
Приток спекулятивного капитала в экономику в настоящее время Набиуллина проблемой не считает, поскольку доступ России к мировым рынкам капитала ограничен из-за режима санкций, так что львиная доля инвестиций уходит в государственные облигации.
Напомним, очередное заседание Банка России, в ходе которого планируется принятие решения по ключевой ставке, состоится 28 октября.