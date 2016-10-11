Генсек НАТО назвал доставку «Искандера» в Калининград ожидаемой

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на конференции в немецком Пассау прокомментировал размещение Россией ракетного комплекса «Искандер-М» в Калининградской области, передает РИА Новости.

По его словам, этот шаг «соответствует поведению, которое мы наблюдаем уже долгое время». Ранее в НАТО заявили, что размещение «Искандеров» будет способствовать росту напряженности в Балтийском регионе.

О том, что в Калининградскую область был перевезен «Искандер-М», сообщили СМИ со ссылкой на данные американской разведки и подтвердил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Считается, что «Искандеры» способны нести ядерные боеголовки, но пока они являются исключительно неядерным оружием.