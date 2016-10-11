Для новой Думы закупят мебель на 160 млн рублей

Управление делами президента России закупит для Госдумы мебель на сумму около 160,6 млн рублей. Соответствующие лоты размещены на сайте госзакупок.

Среди заказов различные шкафы (картотечные, платяные, картотечные), столы, тумбы и другие предметы мебели.

Например, деревянных тумб управделами заказало 521 штуку на сумму около 29 млн рублей.

Помимо мебели для депутатов закупаются расходные материалы, а также МФУ на 4,7 млн рублей, портативные компьютеры на 18 млн рублей и другие необходимые вещи.