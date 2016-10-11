Главная новогодняя ель России обойдется в 5,868 млн рублей

Главная новогодняя ель страны обойдется в 5,868 млн рублей — так говорится в условиях соответствующего заказа, размещенного на портале госзакупок.

В сопроводительной записке к заказу уточняется, что в указанную сумму входит оплата услуг по установки ели, ее украшению, обслуживанию и последующему демонтажу.

Закупку осуществляло учреждение управления делами президента России — «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти». Какая организация возьмет на себя обязательства по выполнению заказа, пока не сообщается.

Главная новогодняя елка страны будет по традиции ввезена в Московский Кремль через специально открытые для этого Спасские ворота и установлена на Соборной площади. Выбирает ее обычно специальная федеральная комиссия, в состав которой входят специалисты лесного хозяйства и транспорта, а также деятели культуры и искусства. После демонтажа в последние годы новогодние елки пускают на переработку.