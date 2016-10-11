Лауреат «Оскара» посвятил песню Путину

Американский композитор Рэнди Ньюман, лауреат премии «Оскар», написал песню о президенте РФ Владимире Путине «Putin». Об этом сообщает The Washington Post.

Песня «Путин» вошла в новый альбом Ньюмана. Композитор находит главу России экстраординарной личностью с огромной энергией. По его словам, песня рассказывает историю Путина с разных точек зрения.

На вопрос издания, почему песня вышла раньше намеченного на весну 2017 года релиза альбома, Ньюман сообщил о своем нетерпении узнать, как оценит произведение публика. При этом он отметил, что, возможно, после президентских выборов США интерес общества к политике пропадет.

Отметим, что Рэнди Ньюман редко выпускает студийные альбомы. За 36 лет их вышло всего четыре.