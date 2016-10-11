В Кремле открестились от рекомендации детям чиновников вернуться в страну

Интернет-издание Znak.com сообщило сегодня со ссылкой на источники, что администрация президента России рекомендовала своим сотрудникам, а также региональным чиновникам и депутатам всех уровней вернуть в страну своих детей и родителей.

По словам собеседников издания, пребывание близких родственников за границей уже становилось фактором, осложняющим дальнейшую карьеру госслужащего.

В Кремле заявили, что не знают о подобной инициативе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщение сказал РИА Новости: «В первый раз слышу».