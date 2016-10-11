Обама выберет ответ на «российские» кибератаки

Американский лидер Барак Обама собирается рассмотреть разные варианты ответа США на хакерские атаки, якобы организованные Россией против политических партий. Такое заявление сделал пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, передает Reuters.

По словам официального представителя администрации президента США, «существует ряд возможных ответных действий, доступных президенту», и один из этих вариантов «должен стать пропорциональным». Эрнест также добавил, что Барак Обама может выбрать и такую ответную меру, которая прежде ни разу не обсуждалась публично.

Напомним, ранее американский сенатор Кори Гарднер заявил, что США должны ввести антироссийские санкции в качестве реакции на кибератаки.

В МИД России заявили, что в обвинениях с американской стороны полностью отсутствует доказательная база. Информацию о причастности России к кибератакам на американские политические партии опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.