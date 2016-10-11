Российские онлайн-торговцы попросили уравнять их с китайскими конкурентами

Глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров направил главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву письмо с предложением уравнять в правах российские и зарубежные интернет-магазины. В противном случае он пообещал, что участники АКИТ перейдут на офшорную модель работы, сообщает «Коммерсантъ».

Федоров написал, что если не будут выравнены условия бизнеса, в частности, налогообложение, за пределами России будет создана соответствующая инфраструктура.

Против снижения лимита на беспошлинную торговлю выступает Российский экспортный центр (РЭЦ). В настоящее время пошлиной не облагаются покупки до тысяч евро и весом до 31 кг в месяц.

РЭЦ ранее просил Минэкономразвития учесть негативные последствия изменения условий деятельности в России иностранных компаний. Организация полагает, что уравнивание прав интернет-магазинов ударит по ключевым зарубежным игрокам российского рынка онлайн-ритейла Alibaba, JD.com, Amazon и прочим. Эксперты РЭЦ утверждают, что дополнительные издержки, которые возникнут у торговцев, будут переложены на потребителей.

По сведениям АКИТ, объем российского сегмента интернет-торговли в первом полугодии 2016 года увеличился на 26% до 405 млрд рублей. Эксперты ассоциации утверждают, что к концу года объем возрастет до 900 млрд рублей, что на 18% больше, чем в 2015 году.

В январе-сентябре 2016 года «Почта России» обработала 145,5 млн международных отправлений с товарными вложениями, что в 1,9 раза превышает прошлогоднюю цифру 78,5 млн единиц.