Генсек ООН осудил применение смертной казни за терроризм

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выступил против применения смертной казни к осужденным за терроризм. Он также заявил, что ей не место в XXI веке, пишет ТАСС.

Генсек ООН заявил, что осужденных за терроризм зачастую приговаривают к смерти «после несправедливых и поспешных разбирательств, которые идут в военных или специальных судах», а признательные показания нередко даются под давлением.

«Некоторые государства даже пытаются объявить вне закона основополагающие свободы, в том числе включают неясные определения в законодательство, касающееся борьбы с терроризмом», — подчеркнул Пан Ги Мун.

Кроме того, он сообщил, что иногда в терроризме обвиняются люди, участвовавшие в мирных протестах или критике правительств.

Генсек ОН также опроверг расхожее мнение о том, что смертная казнь поможет в борьбе с распространением идеологии террористов.

«Это неправда. Опыт показывал, что смертные приговоры террористам используются их последователями в пропагандистских целях», — пояснил Пан Ги Мун.