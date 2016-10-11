Пермский учитель обстрелял куривших учеников из пневматики

МВД Пермского края инициировало проверку по факту применения пневматического оружия учителем в отношении ученика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В полицию обратился местный житель. Он сообщил, что в его сына из пневматического оружия стрелял мужчина 1992 года рождения.

Инцидент произошел в конце сентября на территории одной из школ. Учитель увидел, что ученики курят на территории школы и выстрелил в их сторону несколько раз из пневматического пистолета.

«Мужчина объяснил свой поступок тем, что эти ученики уже несколько раз были предупреждены, что курение на территории школы запрещено. И он пошел на такие крайние меры из-за того, что школьники нарушили правило. По его словам, он стрелял об асфальт и не хотел ни в кого попадать», — рассказал источник информагентства в правоохранительных органах.

Материалы проверки переданы в суд.